1 августа изменятся маршруты № 5к, 9к, 13, 80, 82с и 99

31.07.2024 | 11:10

В четверг, 1 августа, в Пензе временно изменится схема движения шести маршрутов общественного транспорта, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Причина - церемония открытия сборов ПФО «Гвардеец», которая пройдет в центре города. Из-за нее с 8:00 до 22:00 будет прекращено движение на улицах Славы (по четной и нечетной сторонам) и Урицкого - от Бакунина до Максима Горького.

1 августа маршрутки № 13 будут ездить до остановки «Центральный рынок» (ул. Чехова).

Микроавтобусы № 5к с ул. Урицкого направятся на М. Горького, Кирова и далее по привычной схеме в обоих направлениях.

Маршрутки № 9к с ул. Суворова будут следовать через Урицкого, Бакунина, Ерик, Горбатов переулок, Тарханова, Автономную, Измайлова и далее обычным путем в обоих направлениях.

Автобусы № 80, 82с, 99 с ул. Суворова поедут по Урицкого, Бакунина и далее по маршрутам в обоих направлениях.