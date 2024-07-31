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Общество

1 августа изменятся маршруты № 5к, 9к, 13, 80, 82с и 99

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В четверг, 1 августа, в Пензе временно изменится схема движения шести маршрутов общественного транспорта, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

1 августа изменятся маршруты № 5к, 9к, 13, 80, 82с и 99

Причина - церемония открытия сборов ПФО «Гвардеец», которая пройдет в центре города. Из-за нее с 8:00 до 22:00 будет прекращено движение на улицах Славы (по четной и нечетной сторонам) и Урицкого - от Бакунина до Максима Горького.

1 августа маршрутки № 13 будут ездить до остановки «Центральный рынок» (ул. Чехова).

Микроавтобусы № 5к с ул. Урицкого направятся на М. Горького, Кирова и далее по привычной схеме в обоих направлениях.

Маршрутки № 9к с ул. Суворова будут следовать через Урицкого, Бакунина, Ерик, Горбатов переулок, Тарханова, Автономную, Измайлова и далее обычным путем в обоих направлениях.

Автобусы № 80, 82с, 99 с ул. Суворова поедут по Урицкого, Бакунина и далее по маршрутам в обоих направлениях.

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Источник — фото 2 - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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