В УЖКХ высказались о сносе старых домов на улице Гоголя

30.07.2024 | 20:27

Некоторые жители Пензы трепетно относятся к внешнему виду города и вносят свои предложения по его благоустройству. Однако не всегда инициативы направлены на созидание.

«Когда снесут старые частные дома на улице Гоголя? Весь вид центра портят», - высказал свое мнение один из читателей портала PenzaInform.ru.

Его вопрос редакция направила в городское управление ЖКХ. Во вторник, 30 июля, оттуда пришел документ, подписанный и. о. начальника структуры Георгием Баженовым.

В нем говорится, что индивидуальные дома на улице Гоголя не подлежат сносу, так как право частной собственности охраняется законом. Лишить людей имущества можно только по решению суда.

Между тем Георгий Баженов напомнил, что ранее по программам переселения граждан из аварийного жилья на Гоголя снесли многоквартирные дома № 3а, 14 и 20.