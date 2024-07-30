В Пензенской области на борьбу с гриппом выделили 27 млн

В Пензенской области на закупку дополнительного количества вакцин против гриппа в 2024 году выделили 27 млн 8 тысяч 400 рублей. Соответствующее постановление 26 июля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
Деньги на профилактику инфекционных заболеваний министерство здравоохранения получит за счет перераспределения бюджетных средств.
Случаи гриппа в 2024-м продолжают регистрировать даже летом, несмотря на отсутствие холодов. Так, на минувшей неделе вирус типа В подтвердился у взрослого пациента с ОРВИ в Пензенском районе.
Пик заболеваемости пришелся на конец зимы и начало весны, когда фиксировалось более чем по 300 случаев гриппа в неделю.
Тогда жителям области настоятельно рекомендовали соблюдать масочный режим в общественных местах и тщательно следить за гигиеной по возвращении домой.