В Пензенской области на борьбу с гриппом выделили 27 млн

30.07.2024 | 19:53

В Пензенской области на закупку дополнительного количества вакцин против гриппа в 2024 году выделили 27 млн 8 тысяч 400 рублей. Соответствующее постановление 26 июля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Деньги на профилактику инфекционных заболеваний министерство здравоохранения получит за счет перераспределения бюджетных средств.

Случаи гриппа в 2024-м продолжают регистрировать даже летом, несмотря на отсутствие холодов. Так, на минувшей неделе вирус типа В подтвердился у взрослого пациента с ОРВИ в Пензенском районе.

Пик заболеваемости пришелся на конец зимы и начало весны, когда фиксировалось более чем по 300 случаев гриппа в неделю.

Тогда жителям области настоятельно рекомендовали соблюдать масочный режим в общественных местах и тщательно следить за гигиеной по возвращении домой.