Родители вернулись к допандемийной стратегии сборов детей в школу

30.07.2024 | 08:16

Подготовка школьника к новому учебному году в июле обходилась родителям почти в 15 тысяч рублей. В эту сумму входят покупка формы, рюкзака, рубашки и брюк или юбки, повседневной и спортивной обуви, футболки, пенала, канцтоваров, дневника и тетрадей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», медианная цена на этот набор в июле составила 14 601 рубль. Это на 10% выше уровня прошлого года.

Число покупок товаров из набора снизилось по сравнению с июлем 2023 года на 14%. Выше спрос лишь на канцелярские наборы, тетради и дневники.

Аналитики объясняют это тем, что родители вернулись к допандемийной стратегии подготовки детей к школе, когда основной объем расходов приходится на август, тогда как в 2020-2022 годах большая часть покупок совершалась в июле в связи с мерами государственной поддержки.

Отмечается, что в июле родители не экономили на тратах, приобретая качественные и дорогие товары. Именно этот фактор отразился на величине среднего ценника. Причем более 60% товаров приобреталось онлайн, прежде всего на маркетплейсах и сайтах ретейлеров.