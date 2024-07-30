На ул. Лядова в Пензе могут изменить схему движения транспорта

30.07.2024 | 15:34

Улицу Лядова в Дальнем Арбекове стали использовать как альтернативу проспекту Строителей. Во время заторов многие водители предпочитают беспрепятственно ездить там, чтобы сэкономить время в пути.

Это очень не нравится местным жителям. Один из них пришел с данной проблемой на прием к главе Пензы Александру Басенко.

По мнению горожанина, ситуацию могли бы решить светофоры и знаки, ограничивающие скорость, которых сейчас на улице Лядова нет.

Изучив вопрос, Басенко откликнулся на просьбу.

«Он поставил задачу перед управлением ЖКХ подготовить предложения по изменению схемы организации дорожного движения на данном участке», - сообщили в пресс-службе мэрии.