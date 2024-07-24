Государство вернуло жительнице Пензенской области 320 000 рублей

24.07.2024 | 20:24

В Пензенской области нарушили право 56-летней жительницы на получение досрочной пенсии по старости.

Прокурорская проверка установила, что с 1979 года и в момент аварии на Чернобыльской атомной станции женщина проживала с родителями в селе Юлово Городищенского района. Позже населенный пункт отнесли к зонам с льготным социально-экономическим статусом.

Однако официальной регистрации у сельчанки не имелось, таковая появилась только в 1987 году.

Пользуясь своим правом, женщина обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ с заявлением назначить ей досрочную пенсию по старости, но получила отказ. Специалисты сослались на отсутствие доказательств постоянного проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Сельчанка пожаловалась в прокуратуру, и надзорное ведомство организовало проверку.

«Прокуратура Городищенского района обратилась с иском в интересах заявительницы об установлении факта ее проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом в указанный период, признании незаконными решений уполномоченного органа об отказе в установлении досрочной пенсии по старости, возложении на отделение Социального фонда России по Пензенской области обязанности назначить женщине досрочную пенсию по старости с даты возникновения права - с 3 сентября 2022 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Иск удовлетворили, сельчанке назначили досрочную пенсию и произвели перерасчет. Женщине выплатили более 320 000 рублей.