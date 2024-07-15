Прогноз на неделю: в регионе будет на 2-3 градуса жарче обычного

15.07.2024 | 12:10

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали прогноз погоды в Пензенской области на предстоящую неделю.

«Существенных изменений не предполагается. В основном на улице солнечно, сухо и жарко. Лишь во второй половине периода локально возможны кратковременные дожди с грозами», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Она подчеркнула, что температурный режим по-прежнему будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Неделя начнется с 32-градусной жары, во вторник и среду ожидается до +33, преимущественно без осадков, к пятнице показатель опустится до 28 градусов и таким останется в выходные.

В период с 16 по 19 июля в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс), уточнили в УГМС.