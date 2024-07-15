16 июля температура воздуха в регионе вновь поднимется выше 30 градусов

15.07.2024 | 22:00

Во вторник, 16 июля, пензенцы не смогут передохнуть от жары, температура воздуха вновь поднимется выше 30 градусов. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, а днем +28...+33.

Ожидается северо-восточный ветер, он будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Осадков не предвидится.

Ранее специалисты опубликовали прогноз погоды в Пензенской области на предстоящую неделю. Согласно ему к пятнице жара немного спадет - до 28 градусов. Такими же будут выходные.

16 июля в народном календаре Мокий и Марк, Стожары. Согласно приметам, много росы на траве - к духоте, а звездное небо ночью - к предстоящему жаркому дню.