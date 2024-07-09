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Общество

В больнице имени Бурденко появился вертикализатор для тяжелых пациентов

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В Пензенскую областную больницу имени Н. Н. Бурденко привезли поворотный вертикализатор с регулировкой высоты. Это реабилитационное оборудование стоимостью 425 тыс. рублей.

Поворотный вертикализатор рекомендован для пациентов в тяжелой стадии после спинальных и черепно-мозговых травм, инсульта, а также после длительного пребывания в лежачем положении, оперативных вмешательств.

Он используется в неврологическом отделении для больных с тяжелыми формами нарушений мозгового кровообращения. Оборудование незаменимо, если требуется постепенно выводить человека из горизонтального положения в вертикальное.

«В текущем году проводится масштабное обновление линейки реабилитационного оборудования в Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Современное оборудование позволит повысить доступность медицинской реабилитации для пациентов после перенесенных заболеваний, операций и травм», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Всего в этом году в медучреждение запланировали поставить 44 единицы медицинских изделий.

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Источник — фото областного минздрава
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