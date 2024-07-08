Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июл 2024|12:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензу приехали более 300 школьников из Белгородской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензу на двух поездах - ночном и утреннем - привезли более 300 школьников из Белгородской области. Дети отдохнут в лагерях «Звездочка», «Юность» и санатории «Заречье».

В Пензу приехали более 300 школьников из Белгородской области

На вокзале Пенза-I гостей встретили курсанты ПАИИ, которые помогли им разгрузить вещи.

«Сопровождающие юных белгородцев педагоги говорят, что их воспитанники ехали к нам с позитивным настроем. Несмотря на непростую обстановку в их родном регионе, детям хочется провести летние каникулы весело и интересно. Наша задача - организовать этот процесс.

Мы живем в разных регионах России, но Родина у нас одна. Мы всегда готовы протянуть друзьям руку помощи. Сделаем все, чтобы это лето на пензенской земле для ребят из Белгородской области стало ярким, добрым и счастливым», - написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в понедельник, 8 июля.

В Пензу приехали более 300 школьников из Белгородской области

7 июня в Пензу доставили школьников 3-8-х классов из Белгородской области. Детей (170 человек) разместили в лагерях «Звездочка», «Солнечная долина» и парк-отеле «Кленовая роща».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте