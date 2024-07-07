8 июля Пензенскую область ждет северо-восточный ветер

07.07.2024 | 15:40

В понедельник, 8 июля, в Пензенской области ожидается очередной жаркий день, но при этом подует свежий ветер. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +28...+33.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 12 метров в секунду. Осадков не предвидится.

Из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

8 июля в народном календаре день Петра и Февронии. Согласно приметам, резкое похолодание в течение дня и дождь - предвестники града. А сухая и жаркая погода - к малому количеству грибов.