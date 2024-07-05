На обновление драмтеатра выделили 36 млн рублей

05.07.2024 | 13:06

В пензенском драматическом театре прошла модернизация. Учреждение культуры оснастили новым техническим оборудованием.

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он отметил, что по нацпроекту «Культура» для театра закупили звуковое оборудование почти на 11,5 млн рублей.

Аппаратуру установили в большом и малом залах, а также в театральной студии звукозаписи.

Модернизация драмтеатра стартовала в 2023-м. Специалисты заменили световое и проекционное сценическое оборудование. В целом на обновление учреждения выделено около 36 млн рублей.

«Новая техника - одно из важнейших требований для развития наших учреждений культуры. Мы ежегодно приобретаем современную аппаратуру для наших ДК, музеев и театров. Создаем все условия, чтобы жители Пензенской области могли в полной мере реализовать свой творческий потенциал», - написал Олег Мельниченко.