В «Лугометрии» коммерческие помещения стоят от 63 тыс. за кв. м

02.07.2024 | 17:37

Крупнейший застройщик Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» предлагает предпринимателям открыть свое дело или масштабировать бизнес на коммерческих площадях жилого комплекса «Лугометрия».

У этих помещений есть ряд преимуществ.

1. Расположение. Жилой комплекс «Лугометрия» находится в Арбекове - самом населенном и крупном микрорайоне города.

2. Широкий трафик. Самое главное для бизнеса - это клиенты и их поток. В «Лугометрии» будут проживать более 18 000 человек, что обеспечит хорошую посещаемость. Еще один плюс - автомобильный трафик. Рядом с жилым комплексом проходит федеральная автомагистраль, что обеспечивает дополнительный приток посетителей. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию транспортная развязка.

3. Разнообразие предлагаемых помещений. Найдутся площади как для предпринимателей, только открывших свое дело, так и для крупнейших ритейлеров, ищущих возможности для расширения. Размеры - от 40 до 1 300 кв. м.

4. Техническая составляющая. Помещения спроектированы с учетом потребностей будущих собственников: высокие потолки (4,2 м), витражные окна, отдельная входная группа, место под рекламную вывеску, система пожаротушения.

5. Окупаемость. Коммерческая недвижимость - это отличный актив. Помещение станет дорожать по мере заселения жилого комплекса.

Объекты уже введены в эксплуатацию, а значит, получится быстро подготовить бизнес к старту.

Можно рассмотреть выгодные условия аренды коммерческих помещений в новом бизнес-центре ЖК «Лугометрия», расположенном на первой линии жилого комплекса.

Преимущества помещений в бизнес-центре - витражные окна, высокие потолки, отдельная входная группа и свободные варианты планировок. Здесь можно реализовать любой дизайн-проект. Варианты на трех этажах отлично подойдут для любого направления бизнеса, а эксплуатируемая кровля заинтересует рестораторов.

Также застройщик предоставляет сразу несколько выгодных способов оформления сделки.

«В зависимости от бизнес-плана вы можете выбрать условия, которые будут выгодны. Воспользуйтесь арендными каникулами до 6 месяцев *. Сэкономленные средства можно направить на подготовку к открытию бизнеса: отделочные работы, закупку оборудования, украшение помещения.

Выгодные условия действуют на покупку офисных помещений. Стоимость - от 63 000 рублей за кв. м! ** Благодаря такой цене вы сможете масштабировать свой бизнес, купив пространство большей площади, или расширить его в перспективе. Офисы расположены в офисных центрах на вторых этажах и отлично подойдут для открытия салона красоты, детского центра развития или мастерской», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Подробнее о плюсах создания бизнеса в ЖК «Лугометрия» рассказывается в видео.

В «Лугометрии» уже открылись магазины крупных компаний. Получить выгодное коммерческое предложение можно, оставив заявку здесь и на сайте территорияжизни.рф. Опытные менеджеры проконсультируют по условиям покупки и аренды и подберут подходящий вариант помещения для бизнеса по телефону 390-000.

Офисы ГК «Территория жизни» расположены по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00 - 21:00); ул. Яшиной, 12 (9:00 - 18:00). Они работают без перерывов и выходных.

* Название рекламной акции - «Арендные каникулы на 6 месяцев». Действует при заключении договора аренды помещения в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» более чем на 11 месяцев с ООО «КСервис» и при условии проведения ремонтных работ по отделке помещения за счет арендатора. Срок арендных каникул - 6 месяцев. Стоимость аренды за месяц рассчитывается с коэффициентом 0,5. Срок действия акции - до 31.07.2024.

** Указана стоимость 1 кв. м при покупке офисного помещения, располагающегося в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Яшиной, 8. Количество офисов ограничено.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 583708408.