В Спасске многодетная женщина снесла дом, купленный на маткапитал

28.06.2024 | 19:50

Многодетную жительницу Спасска обязали вернуть средства материнского капитала, которые она израсходовала не по целевому назначению.

В 2020 году женщина купила в райцентре участок с расположенным на нем домом. В долевую собственность (на себя, супруга и троих детей) она жилье не оформила, а в 2021-м снесла и не построила ничего взамен.

«Таким образом, она не выполнила требования законодательства, обязывающие получателя сертификата при использовании его средств на приобретение жилья улучшить жилищные условия членов семьи», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Районная прокуратура после проверки обратилась в суд о взыскании с горожанки 446 617 рублей.

«Иск прокурора судом удовлетворен в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение», - резюмировала Светлана Артамонова.