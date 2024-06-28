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Общество

С 1 июля в России подорожает оформление загранпаспорта

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С 1 июля в России на 20% увеличится стоимость оформления загранпаспорта: размер госпошлины за выдачу документа с электронным носителем информации с 5 000 рублей вырастет до 6 000.

Для детей в возрасте до 14 лет услуга подорожает с 2 500 до 3 000.

«Пошлины за выдачу загранпаспортов без чипа останутся такими же - 1 000 и 2 000 рублей соответственно», - пишет «Парламентская газета»

Изменится стоимость и других государственных услуг в сфере миграции.

Госпошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства составит 6 000 рублей (было 5 000), за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ - 420 (было 350), за продление визы - 1 200 (была 1 000), за прием в гражданство РФ - 4 200 (было 3 500), за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание - 1 920 (было 1 600), за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства - 960 (было 800) за каждого приглашенного, за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников - 12 000 (было 10 000), за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4 200 (было 3 500).

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