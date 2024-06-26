Как будто не в Пензе: первые новоселы оценили ЖК «Парк Рояль»

26.06.2024 | 15:52

Одно из самых приятных событий в жизни - в первый раз переступить порог собственной новой квартиры и посмотреть на виды, которые открываются из окон. Галина Акимова такие эмоции испытала. Теперь она носит почетное звание новосела жилого комплекса «Парк Рояль».

Про дом, построенный холдингом «Термодом» на улице Рахманинова, женщина говорит воодушевленно.

«Я не видела таких домов красивых. Очень необычный! Смотришь на него и думаешь: как будто находишься не в Пензе, а где-нибудь в столице. Хорошая территория. Мне еще несколько дней понадобится, чтобы успокоить восторг и красноречиво описать то, что я увидела», - рассказала Галина Акимова.

«Парк Рояль» сдан, новоселы принимают квартиры. «Термодом», как обычно, встретил первых жильцов на входе в комплекс с цветами и воздушными шарами.

«Сегодня мы стали обладателями чудесной квартиры. Вся процедура приемки прошла быстро, мы очень довольны», - отметила Екатерина Герасимова.

Подождать друзей на удобном диване у лифта, оставить машину в безопасном подземном паркинге, разместить в надежном месте детский транспорт, помыть лапы питомцу после прогулки в специальном помещении в фойе - все это можно в «Парк Рояле». Главная изюминка его, впрочем, в другом: это первый в Пензе жилой дом с эксплуатируемой кровлей. На уровне 7-го этажа за безопасными перегородками есть все для спорта и отдыха на свежем воздухе.

«Надежды и ожидания сбылись на миллион процентов! Зашли в квартиру, увидели просторное светлое помещение - и я уже мысленно расставила везде мебель и пригласила друзей. Это наша сказка в реальности», - поделилась эмоциями Марина Тарасова.

Предчистовая отделка в квартирах от «Термодома» значительно ускорит переезд всех, кто с нетерпением ждал начала новой жизни в ЖК «Парк Рояль».

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