Заявление на компенсацию за ЖКУ можно будет подать на «Госуслугах»

25.06.2024 | 10:10

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Право на такую субсидию имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

В Пензенской области она составляет 22%. Региональный стандарт, исходя из которого выплачиваются суммы компенсации оплаты ЖКУ, учитывает количество членов семьи, тип дома (многоквартирный или индивидуальный), время года (отопительный период или нет).

Для получения субсидии будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия.

«Новый порядок не отменяет возможность для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ», - сообщается на сайте Правительства РФ.