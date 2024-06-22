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Общество

В Пензе с 1 июля начнет действовать новый маршрут

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С 1 июля в Пензе открывается маршрут № 26 - от остановки «Школа № 62» до микрорайона Окружная (ул. Кижеватова).

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, он будет обслуживаться с 6:00 до 21:30 по регулируемому тарифу.

Установлены интервалы движения в рабочие дни: с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 - 17 минут, с 10:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00 - 30 минут. В выходные дни есть корректировки: с 6:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00 - 17 минут, с 08:30 до 16:00 и с 19:00 до 21:30 - 30 минут.

В Пензе с 1 июля начнет действовать новый маршрут

Схема движения следующая: «Школа № 62» (ул. Ферганская) - «2-й

пр-д Мереняшева» (ул. Мереняшева) - «1-й пр-д Мереняшева» (ул. Мереняшева) - «Юбилейная аллея» (ул. Тепличная) - «Совхозная» (ул. 40 лет Октября) - «Ул. Кижеватова» (ул. Окружная) - «Детская поликлиника № 8» (ул. Кижеватова) - «Ул. Российская» (ул. Кижеватова) - «Ул. Вишневая» (ул. Вишневая) - «Ул. Воронова» (ул. Воронова) - «Микрорайон» (ул. Воронова) - «Совхозная» (ул. 40 лет Октября) - «Тепличный комбинат» (ул. Тепличная) - «Юбилейная аллея» (ул. Тепличная) - «1-й пр-д Мереняшева» (ул. Мереняшева) - «Школа № 62» (ул. Ферганская).

«Жителям микрорайона «Тепличный комбинат» станет проще добираться до общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения, расположенных на улицах Кижеватова и Воронова», - уверены в министерстве.

Создание нового подвозящего маршрута № 26 было анонсировано при объявлении в конце 2023 года о грядущей транспортной реформе.

Ранее объявили электронный аукцион для определения перевозчика. Начальная (максимальная) цена контракта составила 699 999 рублей 98 копеек.

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Источник — фото № 2 минцифры
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