В Заречном 14-летний водитель ВАЗа не смог уйти от погони

19.06.2024 | 13:51

В Пензенской области почти вдвое выросло количество ДТП с детьми. За последние 5 месяцев случилось 97 аварий, в который пострадали 119 несовершеннолетних.

«Только в июне зарегистрировано 21 происшествие, где 1 ребенок погиб и 24 получили травмы», - сообщила старший инспектор пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

Особенно обострилась ситуация с юными водителями. В мае и июне произошло 12 аварий с их участием, погиб подросток 15 лет и еще 16 детей пострадали.

Участились случаи, когда несовершеннолетние самовольно берут ключи от машин, чтобы покататься. Так, в Заречном полицейским поздней ночью пришлось преследовать ВАЗ-2112 с 14-летним шофером. Он игнорировал дорожные знаки, выезжал на встречную полосу, а когда увидел экипаж ДПС, то попытался скрыться. Гонщика и троих его пассажиров задержали.

Госавтоинспекция призывает родителей исключить для детей доступ к ключам от транспортных средств. Управление машиной или мотоциклом без прав влечет штраф от 5 000 до 15 000 рублей, а ответственность за детей до 16 лет несут их законные представители.

Всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными, особенно во время летних каникул.