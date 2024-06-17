Разъяснено, зачем маршруты № 2а и 6 сократят в несколько раз

17.06.2024 | 10:01

После того как на госзакупках появилась информация об аукционах для определения перевозчиков, которые станут работать на обновляемых маршрутах общественного транспорта, у пензенцев возник вопрос, зачем так значительно урезают путь микроавтобусов № 2а и 6.

Первый будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной (сейчас он следует в Дальнее Арбеково), второй соединит Междуречье и Терновский мост (пока ездит до кардиоцентра).

«Почему такие короткие маршруты предлагаются для 2а и 6 - на расстояние не больше 4 остановок в одну сторону?» - выразили недоумение люди в комментариях к новостям в телеграм-канале PenzaInform.

Ситуацию разъяснили в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

«Время ожидания автобуса маршрута № 2а в микрорайоне Кривозерье достигало 90 минут. Сокращение схемы движения маршрута до остановки «Завод точных приборов» (ул. Окружная) позволило сократить интервал движения маршрута № 2а до 20 минут в часы пик. От остановки «Завод точных приборов» дополнительно организуется троллейбусное сообщение маршрутом № 6 «Библиотека - ул. Кижеватова» с интервалом движения 10 минут в часы пик», - сообщили в ведомстве.

Обновленный маршрут № 6, по которому ходят микроавтобусы, станет подвозящим. Его изменение сократит время ожидания транспорта до оптимальных и соответствующих имеющемуся пассажиропотоку 20 минут.

«На автобусах данного маршрута жители микрорайона могут добраться до остановок «ул. Токарная» и «Терновский мост», через которые с интервалом не более 5-10 минут следуют магистральные автобусные и троллейбусные маршруты № 7, 54, 66, 105, 130, 149, работа которых не вызывает нареканий. Также автобусы маршрута № 6 в утренние и вечерние часы пик будут осуществлять доставку пассажиров до мест работы, расположенных на ул. Молокова и Индустриальной», - уточнили в министерстве.

Ранее в ведомстве неоднократно указывали, что по рекомендациям социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного распоряжением Министерства транспорта РФ, маршрутная сеть должна позволять добираться до любого микрорайона города с осуществлением не более одной пересадки.

Также сейчас проводятся аукционы для определения перевозчиков на маршрутах № 10 (поедет от Новозападного кладбища до остановки «Рембыттехника»), № 26 (соединит школу № 62 (корпус на улице Пермской) и улицу Кижеватова) и № 80 (он направится от вокзала до «Ул. Чкалова» через Пензу-III).