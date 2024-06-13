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Общество

Звонки из-за границы могут заблокировать

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Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию. Эта мера может быть принята для защиты абонентов от угрозы мошенничества.

Сейчас наблюдается многократный рост мошеннических звонков из Украины и других стран. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, решение будет принимать сам абонент: у него будет возможность выбора, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа либо ограничиться лишь приемом звонков с заграничных номеров из списка контактов.

Большинство фишинговых звонков исходит из специально подготовленной инфраструктуры за пределами России. Это значительно затрудняет работу правоохранительных органов и спецслужб. Поэтому предложение о блокировке иностранных спам-звонков направлено на защиту россиян, в первую очередь - тех, кто плохо разбирается в цифровых технологиях.

На данный момент Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.

В апреле этого года Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за спам-звонки. За распространение рекламы через сети электросвязи штрафы для граждан составят 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона.

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Источник — фото pixabay.com
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