В Пензе вновь отключили горячую воду в районе Стрелы

08.06.2024 | 13:40

В Пензе продолжаются гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. В связи с этим на нескольких улицах Пензы ограничено горячее водоснабжение.

Ресурс не подается по следующим адресам:

- Герцена, 12, 12а, 14, 17/8, 44, 46;

- Ухтомского, 1а, 3а, 5;

- Толстого, 2, 4, 6, 7, 10;

- Луначарского, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12а, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

- Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а, 52;

- Кузнецкая, 32;

- Октябрьская, 4, 6;

- Плеханова, 45;

- Суворова, 90а.

Эти дома уже подпадали под отключение в мае. Теперь в ресурсоснабжающей организации предупредили, что горячей воды не будет по 21 июня.

Пензенцам напомнили, что запрещено находиться рядом с теплотрассами и оставлять около них автомобили, заходить за ограждения ремонтируемых объектов, приближаться к местам, где есть вероятность выхода воды на поверхность или провалов грунта.