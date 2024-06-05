В Сурске проверят, опасен ли воздух у очистных сооружений

05.06.2024 | 21:27

В Сурске продолжают пытаться решить проблему с работой очистных сооружений. Жители жалуются на зловоние в воздухе и неприятный привкус воды.

Проблему сурчане озвучили в конце мая в Сети. «Воняет тухлятиной», «Вонь каждый день», «Ситуация с качеством воздуха в городе критическая, однако никаких мер не принимается, - написали они, указав, что запах идет со стороны очистных.

Администрация Городищенского района в ответ сообщила, что «принято решение о строительстве городских очистных сооружений». Уже заключен контракт на подготовку проектно-сметной документации. Никаких сроков появления объекта не обозначалось.

В июне проблему подняла на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Марина У.

«Когда будет решен вопрос с очистными в Сурске Городищенского района? Почему жители должны дышать парашей? На улицу выйти невозможно! Жара выше 30, и эта вонь дерьмом, да из крана течет вода со вкусом дерьмища. Уже не первый год жалобы, а власти бездействуют», - высказалась женщина.

На обращение отреагировал представитель администрации Городищенского района. Он вновь сообщил о принятом решении построить очистные сооружения.

«Администрация Городищенского района 31 мая 2024 года направила в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям и Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области ходатайство о принятии мер реагирования в связи с проблемой, создаваемой очистными сооружениями в г. Сурске, проведении обследования объекта распространения запаха, очистных сооружений канализации, на предмет применения эксплуатирующей организацией специальных веществ для устранения запаха, а также о проведении обследования воздуха в Сурске на присутствие в нем предельно допустимых компонентов для безвредного воздействия на здоровье жителей», - добавил представитель.