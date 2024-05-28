Пензенские учителя получают меньше самарских и саратовских

28.05.2024 | 10:37

Пензенская область вошла в число регионов Приволжского федерального округа с низкой средней заработной платой учителей в 2023 году.

Согласно отчету Росстата, средний размер вознаграждения за труд у педагогов общего образования составил 38 797 рублей. Ниже заработок в Мордовии (31 889 рублей), Ульяновской области (36 914 рублей), Республике Марий Эл (38 338 рублей).

Саратовские и самарские учителя получали больше пензенских: 43 163 и 45 303 рубля соответственно. Самая высокая заработная плата среди регионов ПФО у педагогов в Пермском крае - 48 416 рублей.

По данным Росстата на 20 сентября 2023-го, в школах Пензенской области работало 9 682 педагога. На одного учителя в государственных организациях приходится 14 учеников.

В среднем по России зарплата педагогов в 2023 году составляла 55 634 рубля. В обеих столицах она была значительно выше. Так, в Москве показатель 111 744 рубля, в Санкт-Петербурге - 79 094 рубля.