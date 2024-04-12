Обнародованы цены на проезд в дачных автобусах Пензы

12.04.2024 | 13:26

Цены на проезд в дачных автобусах для жителей Пензы в этом году останутся прежними. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

Дачники, имеющие в распоряжении транспортную карту с безналичной оплатой, за проезд в черте I пояса (протяженностью от 10 до 15 км) будут платить 30 рублей, II (15-20 км) - 35, III (20-25 км) - 40, IV (25-45 км) - 45 рублей.

Столько же будет стоить провоз 1 места багажа.

Тем, кто поедет за наличные, потратить придется значительно больше. Цена поездки в пределах I пояса составит 63 рубля, II - 95, III - 115, IV - 161 рубль.

Экономически обоснованный размер платы за перевозку пассажиров и размер багажа на дачных автобусах значительно превышает установленный даже для наличного расчета. Для I пояса он составляет 107,53 рубля, II - 165,5, III - 197,88, IV - 274,55 рубля.

Ранее стало известно, что в Заречном впервые с 2017 года повысили цены на проезд в дачных автобусах. Это связано с подорожанием горючего и запчастей, а также с кадровым дефицитом на предприятии «Автотранс», которое занимается сезонными перевозками горожан.