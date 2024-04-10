Разделительные ограждения на пр-те Победы обойдутся в 40,3 млн

10.04.2024 | 11:21

Установка разделителей и иных элементов на проспекте Победы в Пензе обойдется в 40 млн 251,7 тыс. руб. Такова начальная цена контракта, размещенного на сайте госзакупок. Аукцион проводит городское управление ЖКХ.

Согласно проекту договора, подрядчик должен будет установить 762 ограждения парапетного типа из железобетонных блоков, а также свыше 1 500 световозвращателей.

Также в ведомость объемов работ включены резка затвердевшего цементобетонного покрытия, очистка поверхностей сжатым воздухом и устройство железобетонных парапетов.

Работы будут проводиться на участке проспекта Победы от Минской до улицы Беляева. Они должны быть завершены к 31 августа. Заявки принимаются до 25 апреля, а 2 мая будет определен победитель.

О том, что на проспекте Победы становят бетонные ограждения, разделяющие направления движения, глава города Александр Басенко сообщил на мартовской сессии думы. Он пояснил, что цель этого шага - снизить аварийность, и назвал цену вопроса - порядка 39 млн рублей.