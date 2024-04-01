Пензенцев попросили быть осторожными при проверке теплосетей

01.04.2024 | 14:57

В Пензе для проверки сетей температуру теплоносителя в магистралях увеличат до 120 градусов. Ресурсники удостоверятся в способности труб выдерживать нагрузку, не деформируясь.

Испытания затронут дома, школы, детсады и медучреждения, зависящие от источника генерации ТЭЦ-2.

Температура теплоносителя повысится на улицах Калинина, Богданова, Свердлова, Краснова, Ватутина, Воронова, Кижеватова, Загородной, Силикатной, Российской, Маркина, Набережной Реки Мойки, Гоголя, Чкалова, Красной, Куйбышева, Лермонтова, Маршала Крылова, Тепличной, Металлистов, Красной Горке, Мебельной, Баумана, Терновского (дома № 19, 21а), Тамбовской, Советской, Водопьянова, Бурмистрова.

Также проверят сети в 1-м проезде Красные Кирпичики, 1-м и 3-м проездах Лобачевского, проездах Металлистов и Баумана.

«Руководителям УК и ТСЖ необходимо выполнить весь комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке к температурным испытаниям. Горожанам проявить максимальную осторожность», - предупредили в «Т Плюс».