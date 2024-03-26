На улице Володарского светофоры переключили на трехцветным режим

Во вторник, 26 марта, в Пензе заработали в режиме трехцветной сигнализации светофоры на пересечении улиц Володарского и Кураева и в районе дома № 9 на Володарского.
Автоматический регулировщик на перекрестке заработал в октябре прошлого года. В январе из-за сложных погодных условий его настроили на желтый сигнал.
Многие водители раскритиковали такую организацию движения. Часть автомобилистов высказала мысль, что светофор в этом месте вообще не нужен.
Вернуть трехцветную сигнализацию пензенцам сначала пообещали к концу зимнего периода, затем перенесли настройку на стандартный режим на конец марта.
«В настоящее время светофоры работают в штатном режиме. Движение осуществляется по прежней схеме», - сообщили в Управлении ЖКХ Пензы.
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