Виновник ДТП в Нижнеломовском районе отправится в колонию

18.03.2024 | 15:58

Нижнеломовский районный суд вынес приговор 37-летнему водителю, по чьей вине зимой 2022 года погиб человек.

Авария случилась вечером 9 декабря на 559-м километре трассы М-5, рядом с селом Вирга. На тягаче МАЗ с полуприцепом мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster.

В результате ДТП погиб 59-летний пассажир кроссовера. Другим людям, находившимся в салоне (36-летнему шоферу, 31-летней женщине и 7-летней девочке), потребовалась госпитализация.

Водитель МАЗа предстал перед судом. Он признал вину и объяснил, что в тот вечер на улице была метель, сильный ветер и гололедица.

«Он двигался со скоростью около 60 км/час и почувствовал, что его машину начало мотать. Он пытался ее выровнять в пределах своей полосы, но она стала выезжать на встречную», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Когда мужчина заметил впереди кроссовер, то экстренно затормозил, но двигатель заглох, машина стала неуправляемой. После столкновения Renault Duster загорелся, и он пытался погасить пламя из огнетушителя.

Шофера тягача приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения с лишением водительских прав на 2 года.