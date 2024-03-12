5 500 правоохранителей обеспечат порядок на выборах в регионе

12.03.2024 | 12:35

В Пензенской области ожидается, что 15, 16 и 17 марта в выборах Президента РФ примут участие около 1 млн избирателей.

В регионе откроются 978 участков. Порядок и безопасность на них, а также создание условий для голосования обеспечат около 5 500 сотрудников полиции и более 2 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

«Также для обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения голосования будут привлекаться сотрудники Росгвардии, а также сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Ранее стало известно, что в преддверии президентских выборов появились источники, сеющие панику. Они утверждают: якобы после избрания главы государства в стране ожидаются негативные изменения.

Жителям области следует не доверять подобным сообщениям. Кроме того, тревогой граждан пользуются мошенники, предлагающие решить проблемы: например, вложить средства в некие фонды, биржи, криптовалюту.