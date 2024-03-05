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Общество

В Шемышейском районе браконьер жестоко расправился с косулей

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В ночь на понедельник, 4 марта, в Шемышейском районе браконьер убил самку косули, не сумевшую убежать от техники.

Из-за глубокого снега, покрытого жесткой ледяной коркой - настом, косулям крайне тяжело передвигаться. К тому же сейчас большинство самок ожидают потомства. Поэтому парнокопытные становятся легкой добычей и естественных врагов, и двуногих хищников.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», мужчина на снегоходе догнал животное и зарубил топором. Однако браконьера, устроившего расправу, быстро нашли охотоведы и сотрудники полиции. Им оказался местный житель.

Ущерб охотничьему фонду составил 200 тысяч рублей.

Убийце косули грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 2 лет либо лишение свободы на такой же срок, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото областного минлесхоза
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