Пенсию по инвалидности пензенцам назначают автоматически

Жителям Пензенской области при установлении инвалидности не нужно собирать документы и обращаться в Социальный фонд России для оформления пенсий или ежемесячной денежной выплаты. Государственные пособия назначаются на основании данных медико-социальной экспертизы, которые поступают в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ).
После поступления информации в ФРИ не позднее пяти рабочих дней принимается решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности. После этого региональное отделение СФР направляет инвалиду уведомление через сайт госуслуг или по почте.
Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты. Если пенсия устанавливается впервые, гражданину потребуется подать заявление о ее доставке. Это можно сделать онлайн на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ.
Если потребуется изменить способ доставки выплат, то нужно будет подать новое заявление любым из этих способов.
«В 2023 году в Пензенской области выплаты в беззаявительном порядке были назначены 10 069 гражданам с инвалидностью», - проинформировали в отделении Социального фонда России по Пензенской области.
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