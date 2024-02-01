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Общество

Пензячку наказали за продажу игрушечных машин-трансформеров

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В Пензе предпринимательнице пришлось судиться из-за персонажей мультсериала «Робокар Поли». Она продавала игрушки с их изображением, и это заметил правообладатель.

Женщина вела бизнес с 2020 года и имела точку в торговом центре. Там были обнаружены контрафактные «Баки», «Поли», «Рой», «Марк», «Хэлли» и «Эмбер».

Представитель компании ROI VISUAL Co., Ltd. обратился в суд. С предпринимательницы просили взыскать около 83 000 рублей.

По словам пензячки, она не знала о нарушении прав, а игрушки купила в областном центре на базе. Однако по закону продавец была обязана убедиться в законности использования объектов интеллектуальной собственности.

Суд встал на сторону истца и удовлетворил его требования в полном объеме.

Кроме того, выяснилось, что горожанка нарушила права ООО «Студии анимационного кино», продавая «Лунтика». В этом случае стороны решили все мирным соглашением, рассказали в Железнодорожном районном суде.

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