В Пензе пообещали решить проблему с бродячими собаками у школы № 28

31.01.2024 | 11:45

С территории школы № 28 на Краснова должны исчезнуть бездомные собаки, на которых жаловались местные жители. Об этом вечером во вторник, 30 января, сообщили специалисты городского управления ЖКХ.

О разгуливающих дворнягах редакции сетевого издания «ПензаИнформ» ранее рассказала Наталья Ш. Она прислала видео, на котором запечатлено, как прохожей, встретившей свору, удается избежать опасности, отступив по сугробу.

«Они представляют собой угрозу для детей, взрослых, нападают на прохожих и вселяют в них испуг и ужас! Страшно гулять в любое время суток! МУП на ул. Некрасова пишет стандартную форму отписки, что поймана одна собака, администрация школы разводит руками», - сообщила пензячка.

Еще одна жалоба появилась в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«На внутренней территории школы № 28 бездомные собаки напали на девочку 5-го класса. Ее спасло только то, что подбежали другие дети, такие же пятиклашки, на помощь», - отметила Наталья С.

В ответ на это специалисты Управления ЖКХ города Пензы сообщили, что 31 января бригада по отлову отправится в район школы.

«Если на местах, указанных заявителем, специализированная бригада не обнаруживает животных, данные адреса повторно включаются в маршрут для отлова. Мероприятия продолжаются до тех пор, пока не будут отловлены все безнадзорные животные по указанному адресу», - объяснили в УЖКХ.