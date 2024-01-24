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Общество

Житель села Башмаково потерял Audi, не поверив словам пристава

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46-летний житель села Башмаково не подумал, что слова о возбуждении исполнительного производства означают что-то серьезное, и потерял свою машину.

Сельчанин накопил долгов на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Он не выполнял обязательства перед банком, не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Судебный пристав напомнил мужчине о том, что долги необходимо гасить, но безуспешно.

«Пристав выехал по адресу должника и вручил постановление о возбуждении исполнительного производства. Мужчина, поверив в свою безнаказанность, не воспринял слова сотрудника всерьез», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Однако настроение сельчанина изменилось, когда на автомобиль Audi, которым он владел, наложили арест. Иномарку в итоге передали на реализацию в счет погашения долгов.

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