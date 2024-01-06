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Общество

В Пензенской области на обновление школьных пищеблоков выделят 54 млн

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54 миллиона рублей заложено в бюджете Пензенской области на модернизацию школьных пищеблоков в наступившем году.

В Пензенской области на обновление школьных пищеблоков выделят 54 млн

Такая же сумма выделялась в 2022-м на оснащение пищеблоков в сельских школах. Технологическое оборудование заменено в 62 школах в 27 муниципальных образованиях.

В Пензенской области на обновление школьных пищеблоков выделят 54 млн

В 2023-м оснащение обновили в 31 школе в 20 муниципальных образованиях. В 2024-м работа будет продолжена.

В Пензенской области на обновление школьных пищеблоков выделят 54 млн

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства образования, на средства из областной казны закупаются современные пароконвектоматы, пекарские шкафы, электрические овощерезки и мясорубки, посудомоечные машины, холодильные шкафы, электроплиты.

В Пензенской области на обновление школьных пищеблоков выделят 54 млн

Кроме того, приобретаются кухонная посуда, разделочный и раздаточный инвентарь.

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Источник — фото областного минобразования
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