Пензячка отсудила почти 2 млн руб. за новую «Ладу» с коррозией

28.12.2023 | 10:49

Жительница Пензы, купившая автомобиль «Лада-2121» у официального дилера АО «АвтоВАЗ», потребовала защитить ее права как потребительницы.

27 марта 2020 года горожанка приобрела машину 2019 года выпуска. Двухлетняя гарантия еще не истекла, а в автомобиле уже обнаружились недостатки: очаги коррозии, вздутия, трещины и отслоения лакокрасочного покрытия на всех элементах кузова, сварных швах, силовых элементах.

21 февраля 2022-го женщина обратилась с претензией к производителю, попросив устранить недостатки. Однако ей отказали, указав, что гарантийный срок истек.

Тогда пензячка обратилась в суд.

«Истица просила взыскать с ответчика возмещение стоимости автомобиля, разницу между его договорной стоимостью и стоимостью нового аналогичного автомобиля, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

На суде представитель АО «АвтоВАЗ» не признал требования пензячки, повторив: претензии заявлены уже после истечения гарантийного срока. Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и пришли к выводу, что представитель АО не прав.

«Доводы о необходимости исчисления гарантийного срока с 23 апреля 2019 года (даты передачи автомобиля дилеру - продавцу) судебная коллегия сочла несостоятельными, поскольку гарантийный срок исчисляется с даты передачи автомобиля первому клиенту, указанному в паспорте транспортного средства (к которому магазин, продавший товар, не относится), то есть с 27 марта 2020 года, именно с этой даты должен исчисляться двухлетний гарантийный срок», - пояснила Наталья Яшина.

Иск автовладелицы удовлетворили. С производителя взыскали 1 млн 942 тыс. 438 рублей. В сумму входит стоимость машины, убытки, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Пензячку обязали вернуть неисправную «Ладу» АО «АвтоВАЗ».