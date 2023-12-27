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Общество

28 декабря на улице будет легкий мороз

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В четверг, 28 декабря, в Пензенской области ожидается облачная погода и небольшой снег.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 28 декабря похолодает до -6...-8 градусов. Днем в четверг на улице будет -3...-5, прогнозируется умеренный ветер с северо-запада.

К ночи температура снова опустится до -6...-8 градусов.

Неблагоприятные природные явления не прогнозируются.

По народному календарю, 22 декабря - Трифонов день. На Руси подмечали, что обычно на Трифона морозно. По погоде в этот день судили о том, каким окажется март.

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