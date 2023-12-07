В Пензе хватает техники для уборки снега, но недостаточно рабочих рук

07.12.2023 | 16:41

«Почему у нас город в таком ужасном состоянии? Везде кучи снега», - такой вопрос задал начальнику управления ЖКХ Пензы Ильдару Усманову депутат Владимир Кузнецов.

Тему подняли на заседании комиссии гордумы в четверг, 7 декабря.

Усманов ответил, что наступила зима.

«У нас зимы - только семь дней, а вы кучи везде собрали и не вывозите», - указал Кузнецов, пояснив, что, например, на проспекте Победы сугробы можно увидеть на каждом островке безопасности.

Навалы снега встречаются и по всей Московской, что тоже беспокоит депутатов. Ильдар Усманов заверил, что вывозом занимаются ежедневно.

Также народные избранники решили уточнить, вывозят ли коммунальщики снег в Арбековский лес. Так, об этом сообщил горожанин в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По словам Ильдара Усманова, снег вывозят на свалку на улице Перспективной.

«Мы не в Арбековский лес вывозим. Вам же Александр Николаевич (Басенко. - Прим. ред.) в прошлый раз сказал, что там есть выделенный участок Министерства обороны, туда вывозят», - сказал Усманов.

У депутатов возникли и другие вопросы к работе МБУ «Пензавтодор». Техника у предприятия есть, однако не хватает специалистов. Народные избранники изъявили желание съездить в МБУ и узнать, как обстоят дела.