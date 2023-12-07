Сетевое издание|18+|Четверг|7 дек 2023|17:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе хватает техники для уборки снега, но недостаточно рабочих рук

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Почему у нас город в таком ужасном состоянии? Везде кучи снега», - такой вопрос задал начальнику управления ЖКХ Пензы Ильдару Усманову депутат Владимир Кузнецов.

Тему подняли на заседании комиссии гордумы в четверг, 7 декабря.

Усманов ответил, что наступила зима.

«У нас зимы - только семь дней, а вы кучи везде собрали и не вывозите», - указал Кузнецов, пояснив, что, например, на проспекте Победы сугробы можно увидеть на каждом островке безопасности.

Навалы снега встречаются и по всей Московской, что тоже беспокоит депутатов. Ильдар Усманов заверил, что вывозом занимаются ежедневно.

В Пензе хватает техники для уборки снега, но недостаточно рабочих рук

Также народные избранники решили уточнить, вывозят ли коммунальщики снег в Арбековский лес. Так, об этом сообщил горожанин в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

В Пензе хватает техники для уборки снега, но недостаточно рабочих рук

По словам Ильдара Усманова, снег вывозят на свалку на улице Перспективной.

«Мы не в Арбековский лес вывозим. Вам же Александр Николаевич (Басенко. - Прим. ред.) в прошлый раз сказал, что там есть выделенный участок Министерства обороны, туда вывозят», - сказал Усманов.

У депутатов возникли и другие вопросы к работе МБУ «Пензавтодор». Техника у предприятия есть, однако не хватает специалистов. Народные избранники изъявили желание съездить в МБУ и узнать, как обстоят дела.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте