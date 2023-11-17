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Общество

В Пензе на изуродованном павильоне установили закаленное стекло

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В Пензе привели в порядок павильон на остановке «Библиотека имени Лермонтова», пострадавший от рук вандала.

Ряд инцидентов случился в июле этого года. 13-го числа в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина портит памятник Денису Давыдову на улице Московской. На кадрах видно, что он кистью пишет на подножии слово «клоун», а затем протыкает пакет с водой и выливает на монумент.

Поисками вандала занялись правоохранители. 18 июля его задержали, когда он расписывал стены остановочного комплекса. Очевидец снял происходящее на камеру телефона и сообщил в полицию. 51-летний хулиган не смог объяснить свои поступки.

Теперь конструкцию привели в порядок. На ней установили закаленное стекло толщиной 8 мм и покрасили металлические элементы.

«Администрация города просит жителей бережно относиться к муниципальному имуществу, не допускать его порчи», - обратились к горожанам в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото администрации Пензы
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