В Пензе на изуродованном павильоне установили закаленное стекло

В Пензе привели в порядок павильон на остановке «Библиотека имени Лермонтова», пострадавший от рук вандала.
Ряд инцидентов случился в июле этого года. 13-го числа в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина портит памятник Денису Давыдову на улице Московской. На кадрах видно, что он кистью пишет на подножии слово «клоун», а затем протыкает пакет с водой и выливает на монумент.
Поисками вандала занялись правоохранители. 18 июля его задержали, когда он расписывал стены остановочного комплекса. Очевидец снял происходящее на камеру телефона и сообщил в полицию. 51-летний хулиган не смог объяснить свои поступки.
Теперь конструкцию привели в порядок. На ней установили закаленное стекло толщиной 8 мм и покрасили металлические элементы.
«Администрация города просит жителей бережно относиться к муниципальному имуществу, не допускать его порчи», - обратились к горожанам в пресс-службе мэрии.
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