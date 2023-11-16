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Общество

В Пензе врач объяснила важность качественной воды для суставов

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В Пензе медики отмечают, что болезни суставов «помолодели». Это больше не возрастная проблема, из-за нее все чаще страдают люди среднего возраста.

Причина, как ни парадоксально, в том, что жизнь становится комфортнее: уютный офис, услуги такси. Малоподвижный образ жизни, нарушение режима питания и, что еще важнее, питья - прямая дорога к больным суставам.

Главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова подчеркнула, что боль в суставах может быть следствием дефицита жидкости в организме, так как хрящевая ткань - эластичный материал, на 60-85% состоящий из воды.

«При появлении болевых ощущений в суставах, позвоночнике при рабочей нагрузке необходимо обследоваться и выяснить причину. При болезнях опорно-двигательного аппарата соблюдение питьевого режима - обязательное условие успешного лечения», - пояснила доктор.

Чтобы сохранить суставы здоровыми, необходимо пить качественную воду в нужных количествах. Ее недостаток приводит к замедлению обмена веществ и ухудшению кровообращения, а это уже нарушение питания сустава. Уменьшается количество суставной жидкости, повышается трение, а далее - разрушение хрящевой ткани.

Вода, которую все пьют ежедневно, по своему составу должна быть оптимальна для здоровья и содержать необходимые минералы и микроэлементы.

Пензенцам доступна артезианская вода «Ключ здоровья». Она содержит кальций, магний, калий и натрий. Все эти элементы важны для здоровья суставов и других органов и систем.

При этом артезианскую воду традиционно считают более чистой и полезной, поскольку она полностью защищена от загрязнений и является живой, природной. В данном случае источник находится в экологически чистом месте - в районе сел Ольшанка и Большая Валяевка.

«Ключ здоровья» поднимают с глубины 180 метров и развозят по киоскам. Многоступенчатой очистки, в том числе хлорсодержащими препаратами, не требуется. Заказать ее можно через сервис доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо», ИНН 5837047684.

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