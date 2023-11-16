Уточнена ранее опубликованная информация с комментарием врача

16.11.2023 | 09:39

На сайте сетевого издания «ПензаИнформ» была опубликована информация рекламного характера о воде «Ключ Здоровья».

В материале был использован комментарий главного врача ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирины Пузраковой об общих свойствах воды и о том, какое полезное действие она оказывает на суставы.

Комментарий был дан Ириной Владимировной ранее без какой-либо привязки к конкретной марке воды.

Ирина Пузракова никогда не утверждала, что тот или иной бренд воды имеет полезные свойства для здоровья. Она никогда не участвовала в подобных рекламных кампаниях и не имеет коммерческих взаимоотношений с производителями.