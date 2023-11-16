Уточнена ранее опубликованная информация с комментарием врача

На сайте сетевого издания «ПензаИнформ» была опубликована информация рекламного характера о воде «Ключ Здоровья».
В материале был использован комментарий главного врача ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирины Пузраковой об общих свойствах воды и о том, какое полезное действие она оказывает на суставы.
Комментарий был дан Ириной Владимировной ранее без какой-либо привязки к конкретной марке воды.
Ирина Пузракова никогда не утверждала, что тот или иной бренд воды имеет полезные свойства для здоровья. Она никогда не участвовала в подобных рекламных кампаниях и не имеет коммерческих взаимоотношений с производителями.
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