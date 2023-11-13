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Общество

В Пензе врачи извлекли из пациента сустав и передали его в музей

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Врачи клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина столкнулись с редким явлением. Произошло это на обычной операции по эндопротезированию тазобедренного сустава.

О случае из практики сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

На операционном столе оказался пациент с переломом шейки бедра. Врачам требовалось извлечь поврежденный сустав и заменить его на протез. Однако рядовая операция неожиданно обернулась исследовательским процессом.

«Для всей нашей бригады было большим удивлением, когда мы увидели абсолютно черную головку тазобедренной кости. Это симптом очень редкого наследственного заболевания - алкаптонурии. Болезнь не влияет на продолжительность жизни, но существенно снижает ее качество. Со временем у людей с этим диагнозом начинаются проблемы с суставами, чаще всего коленными и тазобедренными», - пояснил завотделением травматологии № 1 Владимир Миронов.

По статистике, алкаптонурия встречается у одного из 250 000-1 000 000 человек. Поэтому медики сочли, что им повезло увидеть проявления этого заболевания.

Сама операция прошла успешно. Пациенту предстоит восстановление, реабилитация и возвращение к обычной жизни.

«А что касается находки, то она передана на хранение в музей кафедры анатомии мединститута», - сообщается в посте.

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Источник — фото больницы № 6 имени Захарьина
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