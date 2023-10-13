В Пензе проведут общегородской субботник

13.10.2023 | 18:43

В Пензе осенний месячник по благоустройству завершится общегородским субботником. Его проведут 14 октября во всех районах областного центра. Об этом сообщили в мэрии.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 20 000 горожан, более 500 организаций и учреждений.

Желающие могут помочь убраться в своих дворах, а также на общественных территориях.

Сбор состоится в 9:00. Обозначены места: в Железнодорожном районе - на Светлой, 50, в Первомайском - у ФОК «Звезда», в Ленинском - на Злобина, 52, в Октябрьском - на Тернопольской, 7.

К участию в субботнике приглашаются трудовые коллективы. Их задачей станет наведение порядка возле предприятий и учреждений.

В уборке планируют задействовать 250 единиц техники.

«По путевкам районных администраций будет осуществляться бесплатный прием мусора для его дальнейшего вывоза на полигон ТБО», - рассказали в мэрии.