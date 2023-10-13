У пензенского цирка высадят построят общегородскую дорогу

В Пензе разработали проекты благоустройства циркового квартала. Речь идет о строительстве дороги, соединяющей Плеханова и Гладкова, приведении в порядок территории между этими улицами, а также перекладке сетей тепло- и газоснабжения.
Что касается дороги, то проект получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас проверку проходит сметная документация.
Дорога протяженностью около 177 метров будет общегородской, с пешеходной зоной, освещением и отдельным подъездом к цирку для крупногабаритной техники, чтобы она не мешала другим участникам движения.
«В настоящее время проводятся подготовительные работы под строительство дороги, после планируется вынос инженерных сетей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
На стадии подписания находится контракт на благоустройство зоны между улицами Плеханова и Гладкова, положительное заключение госэкспертизы было получено на прошлой неделе.
«Проектом предусмотрено озеленение территории, планируется, что будут высажены деревья, такие как липы мелколистные, ели европейские, каштаны конские», - добавили в мэрии.
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