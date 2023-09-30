Жителей региона ждут аномально теплые дни

30.09.2023 | 16:10

В Пензенской области в ближайшие два дня ожидается аномально теплая погода. Температура воздуха будет выше нормы на 6-8 градусов.

Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В последний день осени в области осадков не прогнозируют. Днем термометр покажет +21…+23, по ощущению +25. Такой показатель выше нормы. Например, в 2022-м в тот же день было облачно, +13…+16 градусов.

Утром в воскресенье, 1 октября, в регионе обещают +12…+17 градусов, ясно. Ветер южный, умеренный, порывы до 4 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +23…+25 градусов, будет малооблачно, без осадков. После 18:00 температура снизится до +20.