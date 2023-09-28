В Пензе на трассе М-5 появились пролеты будущей развязки

В Пензе на 624-м километре трассы М-5 продолжается строительство развязки. Сейчас подрядчик приступил к монтажу балок пролета 1-2 и бетонированию продольных швов.
Уже готовы балки пролетов 2-3 и 3-4.
«Продолжается строительство дороги по улице Генерала Глазунова, местного проезда № 2 и съездов на транспортной развязке. Там же ведется установка бордюрных блоков», - рассказали в управлении капитального строительства Пензы.
Также специалисты устанавливают фундаменты для шумозащитных экранов и переустраивают дождевую и хозяйственно-бытовую канализации.
Известно, что с 21 сентября на М-5 в районе будущей развязки изменили схему движения. Водителей предупредили, что из-за установки пролетного блока строения автомобильные потоки переключат на временные проезды с сужением в одну полосу в каждом направлении.
Такая организация движения будет действовать до 18 ноября.
Новый путепровод соединит микрорайоны Заря и Дальнее Арбеково. Предполагается, что объект сдадут уже в первом квартале 2024 года.
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