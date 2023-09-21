«Русмолко» увеличила производство пивоваренного ячменя

21.09.2023 | 13:09

«Русская молочная компания» продолжает развивать производство пивоваренного ячменя. Так, в Пензенской области площади под сев культуры увеличились до 11 тыс. га.

Сейчас они составляют 15% от общих посевных площадей компании.

По итогам 2023 года «Русмолко» планирует реализовать 45 тыс. тонн ячменя, что в 2 раза больше, чем в 2022-м.

Пивоваренный ячмень компания начала выращивать в 2020 году. Он предназначался для реализации солодовенным и пивоваренным компаниям. На первых порах культуру развивали только в Башмаковском районе. Сейчас площади под ячмень отведены в 8 районах региона: Кузнецком, Сердобском, Пензенском, Пачелмском, Наровчатском, Нижнеломовском, Башмаковском и Каменском.

В процессе выращивания «Русмолко» использует инновационные методы работы и современную технику. Растениеводы компании постоянно повышают свои компетенции и профессиональные навыки.

Ведется активная работа по повышению эффективности выращивания. На сегодняшний день средняя урожайность пивоваренного ячменя в «Русской молочной компании» составляет 5 т/га, что на 20% выше, чем средняя урожайность по области.

«Русмолко» выращивает на своих полях специализированные высококачественные пивоваренные сорта ячменя. По своим характеристикам культура полностью соответствует требованиям пивоваренной отрасли: зерно крупное с высокой зерновой чистотой, содержание белка стабильное, в пределах 9-12%.

Одно из преимуществ компании - контроль всего цикла производства. «Русская молочная компания» на собственном семенном заводе, расположенном в Башмаковском районе, производит по лицензионным договорам и семена ячменя.

В планах компании - увеличивать объем производства ячменя и его семян, расширяя площади под выращивание, а также географию поставок.