В Пензе впечатления от планетария портит состояние пешеходных дорожек

20.09.2023 | 20:58

В Пензе ожидают выделение денег на ремонт существующих и устройство новых пешеходных дорожек в парке имени В. Г. Белинского.

Асфальт в зеленой зоне пришел в негодность, есть места, где опасно ходить, не глядя под ноги.

«Асфальт в данном парке оставляет желать лучшего», «Надо было асфальт делать, а не планетарий», - высказали точку зрения подписчицы губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На их сообщения отреагировали в администрации города. Женщинам объяснили, что пешеходные дорожки пришли в негодность из-за длительного срока эксплуатации. Кроме того, покрытие повредили корни деревьев.

«По результатам проведенного в текущем 2023 году голосования с использованием сети интернет территория Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского также была включена в перечень территорий, подлежащих в 2024 году благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», - написал представитель мэрии.

Когда именно начнется ремонт, не уточняется. К работам приступят после выделения средств из бюджета.

Пока в парке завершили первый этап реконструкции: преобразовали зону возле планетария. Подрядчик уложил там плитку, установил скамейки, амфитеатр и качели, сделал фонтан с подсветкой. Также он обновил входную группу со стороны улицы Карла Маркса.