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Общество

Появились фото с места падения ВАЗа в котлован на проспекте Победы

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Пензенские спасатели пришли на помощь 53-летнему водителю ВАЗ-2115, угодившему в глубокую яму на проспекте Победы, вырытую для ремонта теплосетей.

ЧП случилось в ночь на пятницу, 15 сентября, в 1:50. Место работ было огорожено щитами, рядом стояли предупреждающие дорожные знаки, имелось сигнальное освещение. Всего этого автомобилист, видимо, не заметил.

При падении в котлован, не заполненный водой, машина опрокинулась вверх колесами. Водителя зажало в салоне.

«Оперативно прибыв к месту ДТП, спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля и транспортировали в автомобиль скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В ресурсоснабжающей организации ранее пояснили, что водитель находится в больнице.

«При помощи эвакуатора автомобиль извлечен. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - добавили ресурсники.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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